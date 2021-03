Asia Argento in difesa di Fabrizio Corona | ' Quest' uomo non è un assassino'

Advertising

LoredanaBerte : Non oggi. Ma sempre #iwd ?????? #figliadi #figliadiloredana @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - LoredanaBerte : Grazie @Cosmopolitan , grazie @Gioska23 il bellissimo articolo! ?????? @ChiaraFerragni Franca Leosini @Elodiedipa… - capitanotennis : Asia Argento nuovo tatuaggio di Marco Manzo - Today_it : Fabrizio Corona ricoverato in psichiatria dopo il video del tentato suicidio. Asia Argento: 'Non è assassino ma ha… - Stefanialove_of : RT @Stefanialove_of: Asia Argento ha già paragonato l'arresto di #FabrizioCorona alla morte di #GeorgeFloyd è iniziato il loro circo mediat… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento

- - > Leggi Anche Fabrizio Corona dimentica le nozze e conè passione irresistibilesi rivolge ai suoi fan con un vero e proprio appello ed un hashtag #giustiziaperfabrizio, ...IN PSICHIATRIA - A poche settimane dall'amore che sembrava aver ritrovato in( ) l'ex agente fotografico è finito così in un altro guaio, tanto da essere portato in psichiatria. Il suo ...Asia si rivolge ai suoi fan con un vero e proprio appello ed un hashtag #giustiziaperfabrizio, affinché tutti si uniscano alla sua lotta mediatica per fare giustizia per Fabrizio Corona: "Ha sicuramen ...Ieri l'ex agente fotografico ha documentato l'arresto 'in diretta' via Instagram ferendosi lievemente alle braccia ...