Asia Argento dalla parte di Fabrizio Corona | “Non è un criminale”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 marzo 2021) Le immagini diche esce di casa per essere portato in ospedale, prima del carcere, hanno fatto ieri inevitabilmente il giro della rete. L’imprenditore si è scagliato contro gli uomini della polizia, ha rotto il vetro dell’ambulanza, ha urlato e bestemmiato contro chi stava facendo il suo lavoro. Immagini molto forti che vengono riprese anche dache poche ore fa ha deciso di manifestare via social tutta la sua vicinanza afacendo notare che per una persona malata come lui è, il carcere non servirà a nulla. Due anni dietro le sbarre non serviranno per curarlo, non lo riabiliteranno. Sono molti a schierarsidiparlando di accanimento contro il ...