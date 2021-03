Vi ricordate lo spot anti-pirateria? Era fatto con una canzone pirata (Di giovedì 11 marzo 2021) Una vera e propria assurdità per quanto riguarda lo spot anti-pirateria: è arrivata la condanna per aver usato una canzone pirata Poteva sembrare uno scherzo, ma purtroppo non è. Come svelato dal fattoquotidiano.it, la Buma Stemra, società di gestione collettiva dei diritti d’autore è stata condannata da un Tribunale olandese per aver utilizzato, in uno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) Una vera e propria assurdità per quanto riguarda lo: è arrivata la condanna per aver usato unaPoteva sembrare uno scherzo, ma purtroppo non è. Come svelato dalquotidiano.it, la Buma Stemra, società di gestione collettiva dei diritti d’autore è stata condannata da un Tribunale olandese per aver utilizzato, in uno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

BETTEROVMINE : RAGA MA VI RICORDATE LO SPOT DELLA BANCA DOVE C'ERA QUELLA TIZIA CHE CANTAVA 'IO CI STO! CI METTO LA FACCIAA. CI METTO IL CUOOORE' STO MAL - gianninastar14 : Amiche mie, ve lo ricordate lo spot della Jägermeister, secoli fa, quello dello slogan “non so perchè, sono fatti m… - Pinguinoerotico : Vi ricordate quando gli spot di #Tim non facevano cagare ma diventavano tormentoni simpatici? #Sanremo2021 - chieselli : @convivioblog Ma questo pagliaccio non ha fatto uno spot in USA per la mortadella? Ricordate che il PD attinge sem… - greatb312 : RAGA VI RICORDATE QUANDO TOMMASO DOVEVA FARE GLI SPOT,FECE IL BIRD WALK IL GUINZAGLIO PER UCCELLI E IL GF VOLLE FAR… -