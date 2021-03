Vaccino AstraZeneca sospeso in 6 paesi: un altro paziente deceduto (Di giovedì 11 marzo 2021) Proseguono le polemiche sul Vaccino anticovid AstraZeneca. Il Vaccino anglo-svedese era stato già sospeso in ben 5 nazioni: Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia. Oggi è giunta la notizia che anche un sesto paese abbia deciso di sospenderne le somministrazioni: si tratta della Danimarca. Coaguli nel sangue dopo il Vaccino AstraZeneca Sia l’Austria che la Danimarca avrebbero deciso di sospendere l’uso del Vaccino AstraZeneca dopo la diagnosi di diversi pazienti che manifestavano delle pericolose condizioni di coagulazione del sangue. In Danimarca uno di questi pazienti è deceduto. Al momento la sospensione delle somministrazione dell’AstraZeneca non è definitiva, ma temporanea. Infatti non è ancora stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Proseguono le polemiche sulanticovid. Ilanglo-svedese era stato giàin ben 5 nazioni: Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia. Oggi è giunta la notizia che anche un sesto paese abbia deciso di sospenderne le somministrazioni: si tratta della Danimarca. Coaguli nel sangue dopo ilSia l’Austria che la Danimarca avrebbero deciso di sospendere l’uso deldopo la diagnosi di diversi pazienti che manifestavano delle pericolose condizioni di coagulazione del sangue. In Danimarca uno di questi pazienti è. Al momento la sospensione delle somministrazione dell’non è definitiva, ma temporanea. Infatti non è ancora stato ...

