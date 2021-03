Vaccini | il Pd propone i sindaci tra le categorie prioritarie Decaro | «No | grazie»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 marzo 2021) Anche itra leammesse per prime alle vaccinazioni contro il Coronavirus. È questa la proposta di quattro deputati del Partito Democratico, Carmelo Miceli, Andrea Rossi, Francesco Critelli e Gian Mario Fragomeli. Nei giorni in cui il governo discute del nuovo piano vaccinale, del quale è appena stata diffusa la bozza, i parlamentari della Camera hanno chiesto in un ordine del giorno di «valutare l’opportunità di inserire i, in qualità di autorità sanitarie locali, tra leammesse prioritariamente alla vaccinazione anti Covid nel nuovo piano vaccinale». «I– dichiarano i deputati – hanno già pagato un prezzo altissimo sul fronte dell’emergenza pandemica, per tipo di attività e funzione sono sicuramente da considerare tra le...