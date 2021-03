Vaccinazione: Oxfam lancia allarme, non è iniziata nei paesi poveri (Di giovedì 11 marzo 2021) Le associazioni umanitarie Oxfam e Emergency pretendono che si dia la priorità ai paesi poveri per le vaccinazioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) Le associazioni umanitariee Emergency pretendono che si dia la priorità aiper le vaccinazioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaccinazione: Oxfam lancia allarme, non è iniziata nei paesi poveri - mattesini_david : RT @OxfamItalia: #COVID19 - In Occidente una #vaccinazione al secondo, nei paesi poveri zero - L'allarme di #Oxfam e @emergency_ong nell'a… - AndreaBonturi : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! Luca Liverani (@Luca_Liverani) La… - Paolo18030138 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! Luca Liverani (@Luca_Liverani) La… - GiuliaAngelax : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! Luca Liverani (@Luca_Liverani) La… -