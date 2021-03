Tonno in scatola: perché ci salva la vita e tre ricette per chi vive da solo (Di giovedì 11 marzo 2021) Sei una schiappa ai fornelli? Tonno in scatola. Non hai tempo né voglia di cimentarti in piatti elaborati? Tonno in scatola. Ti sono rimasti cinque euro sulla carta di credito? Tonno in scatola. Il tuo stomaco ti implora di dargli una tregua da sushi, kebab e altro cibo da asporto? Tonno in scatola. La sera torni a casa troppo stanc* per fare qualsiasi cosa, quindi figuriamoci cucinare? Tonno in scatola. Insomma, qualunque sia il problema, la soluzione è e sarà sempre il tonno in scatola. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) Sei una schiappa ai fornelli? Tonno in scatola. Non hai tempo né voglia di cimentarti in piatti elaborati? Tonno in scatola. Ti sono rimasti cinque euro sulla carta di credito? Tonno in scatola. Il tuo stomaco ti implora di dargli una tregua da sushi, kebab e altro cibo da asporto? Tonno in scatola. La sera torni a casa troppo stanc* per fare qualsiasi cosa, quindi figuriamoci cucinare? Tonno in scatola. Insomma, qualunque sia il problema, la soluzione è e sarà sempre il tonno in scatola.

