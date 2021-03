Tirreno-Adriatico: Alaphilippe vince a Chiusdino, Van Aert sempre leader (Di giovedì 11 marzo 2021) In una tappa con arrivo in salita il francese vince allo sprint su un piccolo gruppo andato in fuga, distanziando gli altri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) In una tappa con arrivo in salita il franceseallo sprint su un piccolo gruppo andato in fuga, distanziando gli altri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 2: Camaiore - Chiusdino ????? 202 km ? 11:15 ?? ~ 16:10 #?? #TirrenoAdriatico ??… - bdcmag : Julian Alaphilippe ha vinto la seconda tappa della Tirreno-Adriatico - FirenzePost : Tirreno-Adriatico: Alaphilippe vince a Chiusdino, Van Aert sempre leader - zazoomblog : VIDEO Tirreno-Adriatico 2021: volata vincente di Julian Alaphilippe ma che rimonta di Mathieu van der Poel -… -