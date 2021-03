TikTok: in arrivo due funzioni per controllare i commenti (Di giovedì 11 marzo 2021) Tik Tok continua la sua attività per rendere il social un luogo più sicuro e stimolante per tutta la community . Per evitare il dilagare di bullismo, molestie e contenuti inappropriati, con il nuovo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Tik Tok continua la sua attività per rendere il social un luogo più sicuro e stimolante per tutta la community . Per evitare il dilagare di bullismo, molestie e contenuti inappropriati, con il nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : TikTok arrivo TikTok: in arrivo due funzioni per controllare i commenti Una decisione che, come spiegano da TikTok, è stata presa per "promuovere il reciproco rispetto all'interno della community e stimolare un ambiente positivo, privo di molestie o atti di bullismo, in ...

TikTok, in arrivo nuove funzionalità contro molestie e bullismo Il Fatto Quotidiano TikTok: in arrivo due funzioni per controllare i commenti Con il nuovo aggiornamento dell’app social arrivano due nuove funzioni: filtro per i commenti ai post e un avviso prima di pubblicare quelli inappropriati ...

