Svelata la tracklist del nuovo album di Achille Lauro | “Il mio ultimo disco”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) Esce ladeldi. 13 brani tra cui troviamo anche l’singolo Solo Noi lanciato dall’artista pochi giorni prima dello sbarco a Sanremo come ospite fisso. Dal momento dell’annuncio di, ildi inediti,De Marinis – questo il nome di battesimo – non fa che parlare di “” e per questo piovono gli interrogativi dei fan che temono un ritiro dalle scene. L’artista non èalle sorprese e probabilmente l’aggettivo “” è da intendersi come nuova opera in ordine cronologico. Nel 2020ha chiuso la trilogia iniziata con 1969 e ...