Record di morti in Brasile: 2.286 in 24 ore, più di 270mila in tutto. Terapie intensive al collasso in diversi Stati (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Brasile è di nuovo in piena emergenza da Covid, con le vittime che si contano a migliaia ogni giorno e il numero dei contagi giornalieri che rimane tra i più alti al mondo. E oggi il Paese ha fatto registrare un nuovo triste Record di morti dall’inizio della pandemia: sono 2.286 solo nell’ultima giornata, mentre il dato più alto registrato fino ad ora era stato di 1.945. Il totale, secondo quanto riportato dal ministero della Salute di Brasilia, ha ormai superato le 270mila vittime. A questi si aggiungono gli oltre 79mila contagi di oggi. Nel frattempo il presidente Jair Bolsonaro, che ha a lungo minimizzato i rischi del virus parlando di “influenzina” e “chiacchiere”, ha indossato una mascherina in un evento al palazzo presidenziale: è stata la prima volta da mesi. Ha anche approvato un disegno di legge che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilè di nuovo in piena emergenza da Covid, con le vittime che si contano a migliaia ogni giorno e il numero dei contagi giornalieri che rimane tra i più alti al mondo. E oggi il Paese ha fatto registrare un nuovo tristedidall’inizio della pandemia: sono 2.286 solo nell’ultima giornata, mentre il dato più alto registrato fino ad ora era stato di 1.945. Il totale, secondo quanto riportato dal ministero della Salute di Brasilia, ha ormai superato levittime. A questi si aggiungono gli oltre 79mila contagi di oggi. Nel frattempo il presidente Jair Bolsonaro, che ha a lungo minimizzato i rischi del virus parlando di “influenzina” e “chiacchiere”, ha indossato una mascherina in un evento al palazzo presidenziale: è stata la prima volta da mesi. Ha anche approvato un disegno di legge che ...

Advertising

silviaindump : RT @fattoquotidiano: Record di morti in Brasile: 2.286 in 24 ore, più di 270mila in tutto. Terapie intensive al collasso in diversi Stati h… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Record di morti in Brasile: 2.286 in 24 ore, più di 270mila in tutto. Terapie intensive al collasso in diversi Stati h… - HodajahL : RT @fattoquotidiano: Record di morti in Brasile: 2.286 in 24 ore, più di 270mila in tutto. Terapie intensive al collasso in diversi Stati h… - fattoquotidiano : Record di morti in Brasile: 2.286 in 24 ore, più di 270mila in tutto. Terapie intensive al collasso in diversi Stati - FilippoGalbiat1 : @RegLombardia Potrete usare la parola record quando riusciremo a debellare la malattia o i morti, non per i tamponi fatti!!!! -