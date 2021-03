**Quirinale: Mattia Piccoli, a 11 anni caregiver dell'Alzheimer** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Mattia Piccoli, 11 anni, residente a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, è stato premiato come il più piccolo caregiver all'Alzheimer Fest di Cesenatico 2020. Ha scoperto sin da piccolo cosa vuol dire avere in famiglia una persona cara affetta da una malattia degenerativa, e perciò bisognosa di attenzione e di cure amorevoli. Quella persona cara era il papà di Mattia. Il bambino ha compreso le ragioni delle mancanze del padre, dei suoi vuoti di memoria. E ha cominciato ad aiutarlo, facendolo “restare attivo" il più possibile, stimolandolo insieme alla mamma a compiere gesti apparentemente semplici come preparare da sé il cambio prima di una doccia o cucinare insieme i biscotti da portare a scuola e dividere con i compagni. Mattia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) -, 11, residente a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, è stato premiato come il più piccoloall'Alzheimer Fest di Cesenatico 2020. Ha scoperto sin da piccolo cosa vuol dire avere in famiglia una persona cara affetta da una malattia degenerativa, e perciò bisognosa di attenzione e di cure amorevoli. Quella persona cara era il papà di. Il bambino ha compreso le ragionie mancanze del padre, dei suoi vuoti di memoria. E ha cominciato ad aiutarlo, facendolo “restare attivo" il più possibile, stimolandolo insieme alla mamma a compiere gesti apparentemente semplici come preparare da sé il cambio prima di una doccia o cucinare insieme i biscotti da portare a scuola e dividere con i compagni....

