Pd | Oddati | ' Letta figura autorevole | se segretario certo non di transizione'

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "La maggioranza congressuale che ha eletto Zingaretti pensa che Letta sia la figura più autorevole per guidare il Pd. Una candidatura di grande valore, anche per coloro che due anni fa non sostennero Zingaretti. Deve essere quindi una candidatura e di conseguenza un segretario che ci porti fino alla scadenza naturale prevista dalle primarie. Una guida così autorevole non può essere un segretario di transizione". Lo dice Nicola Oddati, coordinatore della segreteria del Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio del Pd. "Di sicuro poi, dopo le amministrative sarà necessario un congresso vero, tematico. Potrà essere una discussione sui temi al centro del nostro dibattito di questi mesi: ossia come realizzare una vocazione ...

