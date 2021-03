Papa Francesco sul Nove: nella serie sui vizi e le virtù anche le testimonianze di Verdone, Venier e J-Ax (Di giovedì 11 marzo 2021) vizi e virtù - Conversazione con Papa Francesco Un viaggio alla scoperta di vizi e virtù, luci ed ombre dell’esistenza umana guidato da Papa Francesco in persona. Il Santo Padre, come preannunciato nei mesi scorsi, sarà l’esclusivo protagonista di tre prime serate realizzate per Discovery e in onda sul Nove il 20 e 27 marzo e la domenica di Pasqua, 4 aprile. Bergoglio rifletterà davanti alle telecamere dialogando con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova. Al centro del colloquio in sette episodi, il delicato rapporto che intercorre tra i sette vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 marzo 2021)- Conversazione conUn viaggio alla scoperta di, luci ed ombre dell’esistenza umana guidato dain persona. Il Santo Padre, come preannunciato nei mesi scorsi, sarà l’esclusivo protagonista di tre prime serate realizzate per Discovery e in onda sulil 20 e 27 marzo e la domenica di Pasqua, 4 aprile. Bergoglio rifletterà davanti alle telecamere dialogando con don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova. Al centro del colloquio in sette episodi, il delicato rapporto che intercorre tra i sette(Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7(Prudenza, Giustizia, Fortezza, ...

