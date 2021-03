“Non credo a una sola parola di Meghan Markle”: costretto a dimettersi dopo l’intervista-scandalo (Di giovedì 11 marzo 2021) l’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle è ancora l’argomento più discusso della settimana. I duchi di Sussex hanno infatti denunciato atteggiamenti razzisti a Corte nei confronti della Markle e di suo figlio Archie al punto da spingerla a idee di suicidio. La reazione della royal family a quelle parole choc è arrivata dopo qualche giorno: la regina ha disposto un’indagine interna al Palazzo per verificare l’accaduto ed eventualmente prendere provvedimenti affinché nulla di simile possa ripetersi. Ma la sovrana ha anche ribadito il suo affetto per i nipoti che sono sempre “molto amati” dalla famiglia. Non solo. l’intervista bomba rilasciata dalla ex stella di Suits ha portato anche alle dimissioni di uno dei suoi più acerrimi ‘nemici’, il famoso giornalista e anchorman ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)di Oprah Winfrey a Harry eè ancora l’argomento più discusso della settimana. I duchi di Sussex hanno infatti denunciato atteggiamenti razzisti a Corte nei confronti dellae di suo figlio Archie al punto da spingerla a idee di suicidio. La reazione della royal family a quelle parole choc è arrivataqualche giorno: la regina ha disposto un’indagine interna al Palazzo per verificare l’accaduto ed eventualmente prendere provvedimenti affinché nulla di simile possa ripetersi. Ma la sovrana ha anche ribadito il suo affetto per i nipoti che sono sempre “molto amati” dalla famiglia. Non solo.bomba rilasciata dalla ex stella di Suits ha portato anche alle dimissioni di uno dei suoi più acerrimi ‘nemici’, il famoso giornalista e anchorman ...

Advertising

TeresaBellanova : Ho lasciato il PD perché non sopportavo più le guerre intestine e a distanza di oltre un anno, i vizi, i riti e i p… - ricpuglisi : Fino a oggi preferisco di gran lunga @AzzolinaLucia a Patrizio Bianchi come ministro dell'istruzione. E non credo di essere l'unico. - Capezzone : Per come ho conosciuto Ambrogio #Crespi e la sua famiglia, non credo a una parola delle accuse oggi confermate cont… - luca_credo : @MileTrecarichi Non concordo con Ronaldo out ma una riflessione va fatta in base anche alle perdite economiche che… - Xersex2009 : @italskipper @byb80 non è una giustificazione, ma credo che la gente sia stanca e si stia abituando. -