Nichi Vendola paragona il Pd al conte Ugolino: divora i propri figli (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il Partito democratico non ha una visione e rappresenta il problema della sinistra. Questa la visione di Nichi Vendola, ex presidente di Sinistra Ecologia e Libertà e già presidente della Regione Puglia, fortemente critico anche nei confronti del governo Draghi. "Il Pd è come il conte Ugolino che divorò i propri figli", dice Vendola in un'intervista ala Repubblica. "Ma questo cannibalismo e le faide di corrente sono il frutto del vero problema: il Pd non ha identità, non ha un progetto di società, non ha una visione del futuro, a volte sembra non avere neppure un passato". Vendola precisa di non essere né un iscritto né un elettore del Pd e, nonostante l'affetto per Nicola Zingaretti, crede che il suo gesto "avesse il crisma della ...

