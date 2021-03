NFL – I prospetti del draft 2021 | #55 Michael Carter

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nella stagione 2020, ha fatto vedere grandi cose e, insieme al collega running back Javonte Williams, anche lui tra i profili del prossimo, ha creato un duo inarrestabile per qualsiasi difesa del college football., dopo aver militato 4 stagioni nell’attacco dei North Carolina Tar Heels, è pronto per entrare nella NFL. Il running back classe 1999 ha molte qualità che potrebbero intrigare diverse franchigie della lega. Chi è? Sin da quando gioca nella squadra della Navarre High School,dimostra di essere un running back particolarmente produttivo. Nel suo anno da senior, corre per 2.536 yards e segna 45 touchdown, attirando l’attenzione di diversi college del Power Five Program, tra cui Florida e Tennessee. ...

Miami Hurricanes Quincy Roche rientra nella classe di edge molto intriganti, presenti al draft 2021 di National Football League.