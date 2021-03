Malpensata | scaffali vuoti nell’unico supermercato | “Quartiere molto preoccupato”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 marzo 2021) “La comunità dellaosserva con molta preoccupazione la situazione in cui versa l’unicodel”. Inizia così le lettera della cittadina dele consigliera comunale del Partito Democratico, Oriana Ruzzini, denunciando una problematicasentita dai cittadini della zona: l’unicodi, il Despar in via Furietti, infatti, è desolatamente vuoto di merci con, anche, i frigoriferi spenti. “I dipendenti inoltre non hanno alcuna notizia certa sul proprio futuro. Qualche giorno fa hanno scelto di non alzare le serrande e scioperare perché non percepiscono lo stipendio da mesi. Abbiamo letto sui quotidiani locali di trattative in corso tra il gruppo Alco e potenziali acquirenti, dell’interessamento delle istituzioni, ...