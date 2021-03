Leclerc, “La nuova SF21 mi piace molto. Il verde? Una novità dell’ultimo minuto” (Di giovedì 11 marzo 2021) Charles Leclerc parla della nuova SF21: “Mi piace molto, i colori mi piacciono. verde? Inizio ad abituarmi”. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno parlato dopo la presentazione della nuova Ferrari SF21 e hanno commentato la nuova monoposto, senza riuscire a nascondere il loro desiderio di scendere in pista il prima possibile. Leclerc, “verde? Inizio ad abituarmi. La nuova SF21 mi piace molto” Leclerc ha parlato con Sainz in un video condiviso sui canali social della Scuderia. Leclerc ha parlato ovviamente della nuova monoposto concentrandosi sostanzialmente ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Charlesparla della: “Mi, i colori mi piacciono.? Inizio ad abituarmi”. Charlese Carlos Sainz hanno parlato dopo la presentazione dellaFerrarie hanno commentato lamonoposto, senza riuscire a nascondere il loro desiderio di scendere in pista il prima possibile., “? Inizio ad abituarmi. Lamiha parlato con Sainz in un video condiviso sui canali social della Scuderia.ha parlato ovviamente dellamonoposto concentrandosi sostanzialmente ...

