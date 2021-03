Le critiche a CR7 per il flop della Juventus (Di giovedì 11 marzo 2021) . E’ l’uomo simbolo, il calciatore a cui si chiede il miracolo sportivo in ogni momento Eppure, l’uscita dalla Champions della Juventus ha scatenato le critiche a CR7 per la sua “assenza” in campo e incapacità di incidere in un momento delicato. In tanti, anche i tifosi, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus prima nel girone di Champions dopo la vittoria al Camp Nou Juventus senza Champions, passa il Porto Sorteggi Champions League 2020/21, i commenti Doppio Morata per la Juventus nell’esordio in Champions Sorteggi Champions League, Lazio-Bayern Monaco Globe soccer awards, i migliori del pallone 2020 Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 11 marzo 2021) . E’ l’uomo simbolo, il calciatore a cui si chiede il miracolo sportivo in ogni momento Eppure, l’uscita dalla Championsha scatenato lea CR7 per la sua “assenza” in campo e incapacità di incidere in un momento delicato. In tanti, anche i tifosi, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::prima nel girone di Champions dopo la vittoria al Camp Nousenza Champions, passa il Porto Sorteggi Champions League 2020/21, i commenti Doppio Morata per lanell’esordio in Champions Sorteggi Champions League, Lazio-Bayern Monaco Globe soccer awards, i migliori del pallone 2020

UomoDelle : Ma veramente stiamo alle critiche feroci solo a #CR7 ? Assurdo, A S S U R D O! #UCL #Juventus - ferrazza : Leggo pesanti critiche a Cristiano Ronaldo. Io, nel caso, lo scambio Borja Mayoral - CR7 lo farei, eh. (Pirlo-Fonseca no, invece). - DavidForte401 : @juventusfcen Insieme saremo più forti il ??prossimo anno come una delle migliori squadre di calcio non solo in Eur… - matwoody86 : @NadiaSK Certo, ma infatti anche Messi quante volte è stato criticato aspramente quando il Barcellona o l'Argentina… - DavidBasco86 : Ad esser generosi,potremmo dire che Pirlo aveva bisogno di fare esperienza prima di una big...verità scomoda per me… -