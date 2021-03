In arrivo il via libera dell'Ema a J&J. Astrazeneca, problemi in Danimarca (Di giovedì 11 marzo 2021) Preoccupa la decisione della Danimarca di sospendere la somministrazione di Astrazeneca per problemi di coagulazione del sangue in alcuni ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Preoccupa la decisionedi sospendere la somministrazione diperdi coagulazione del sangue in alcuni ...

Advertising

borghi_claudio : ...Invece no il 7/1 terza ondata in arrivo, sempre con lo stesso metodo di guardare i dati DELLA SETTIMANA PRIMA. E… - petergomezblog : Brindisi, 30 anni fa l’arrivo di 27mila albanesi in 24 ore. La storia di Pjerin: “La città ci salvò, ora dopo esser… - MichaelProMax : RT @HDblog: App Immuni ha fallito? In arrivo nuova funzione per renderla più efficace - SaraCarpi1 : @PrincipessaDemo Che qualcuno provi a portarmi via i miei figli senza dirmelo, e vedi cosa arrivo a fare io. Sai in… - sulsitodisimone : RT @arcanodavvero: Ma perché non tace mai mai mai? Sileri: “Resistere per 4 settimane, in arrivo l’effetto immunità. No agli stop generali… -