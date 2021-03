Il vaccino AstraZeneca non contiene cellule «embrionali geneticamente modificate» (Di giovedì 11 marzo 2021) Il 10 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una parte di un volantino che denuncia una presunta mancanza di sicurezza dei vaccini contro la Covid-19. Nell’immagine oggetto della nostra verifica, si legge che il vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto dall’azienda farmaceutica AstraZeneca conterrebbe «adenovirus di scimpanzè e cellule renale embrionali geneticamente modificate mediante tecnologia del DNA ricombinante». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post pubblicato su Facebook: «Scimpanzé e feti umani … Ma gli obbiettori sono estinti?». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. L’immagine oggetto della nostra verifica mostra un volantino diffuso a Bergamo e fa parte di una campagna ... Leggi su facta.news (Di giovedì 11 marzo 2021) Il 10 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una parte di un volantino che denuncia una presunta mancanza di sicurezza dei vaccini contro la Covid-19. Nell’immagine oggetto della nostra verifica, si legge che ilcontro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto dall’azienda farmaceuticaconterrebbe «adenovirus di scimpanzè erenalemediante tecnologia del DNA ricombinante». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post pubblicato su Facebook: «Scimpanzé e feti umani … Ma gli obbiettori sono estinti?». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. L’immagine oggetto della nostra verifica mostra un volantino diffuso a Bergamo e fa parte di una campagna ...

