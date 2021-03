Il contenuto della circolare del ministero dell'Interno (Di giovedì 11 marzo 2021) Maggiori controlli nelle vie della movida: la nuova circolare del Viminale per limitare il contagio covid. Covid, nuova stretta del Viminale su controlli e movida su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Maggiori controlli nelle viemovida: la nuovadel Viminale per limitare il contagio covid. Covid, nuova stretta del Viminale su controlli e movida su Notizie.it.

Advertising

AlbertoBagnai : E siccome dice 'idoneità' e non 'eleggibilità' sapete anche chi l'ha scritto: l'ultimo degli italiani... Ma al nett… - Chiedonoperme : RT @ila1919: @LianaVolonte @lageloni Ma piantatela con sta lagna del Chiedo per un amico. Insopportabile come i Renziani ruffiani e vili ch… - ila1919 : @LianaVolonte @lageloni Ma piantatela con sta lagna del Chiedo per un amico. Insopportabile come i Renziani ruffian… - AntonioZuccher2 : Verità - definisce in Paolo il contenuto della predicazione evangelica Ad essi però non cedemmo, per riguardo, nep… - francang1950 : RT @dangdaide: @petergomezblog Processati. Non condannati. Vige anche per loro quindi la regola dell'art.27 della Costituzione. Lo dico per… -