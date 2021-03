Eni: nuova scoperta a olio nel mare di Barents (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo giacimento di idrocarburi nel mare di Barents . Eni attraverso Vår Energi, società partecipata congiuntamente da Eni (69,85%) e da HitecVision (30,15%), annuncia una nuova scoperta a olio nella ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo giacimento di idrocarburi neldi. Eni attraverso Vår Energi, società partecipata congiuntamente da Eni (69,85%) e da HitecVision (30,15%), annuncia unanella ...

Ultime Notizie dalla rete : Eni nuova Costituita la joint - venture tra Eni e Cdp Equity per 1 GW di rinnovabili al 2025 - Dopo il via libera ottenuto dalla Commissione Ue un anno fa, a febbraio 2020, Eni e Cdp Equity hanno costituito GreenIT, la nuova joint venture per lo sviluppo, la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia . ...

Eni: nuova scoperta a olio nel mare di Barents Nuovo giacimento di idrocarburi nel mare di Barents . Eni attraverso Vår Energi, società partecipata congiuntamente da Eni (69,85%) e da HitecVision (30,15%), annuncia una nuova scoperta a olio nella licenza PL532 al largo della Norvegia. "La scoperta - spiega una nota - è stata effettuata con la perforazione del ...

Nuova scoperta a olio nell'offshore della Norvegia per Eni Milano Finanza Procura di Potenza condanna l’ENI per traffico illecito di rifiuti M5S Basilicata: "Dal Tribunale di Potenza segnali di speranza per la tutela dell’ambiente e del territorio lucano".

Costituita la joint-venture tra Eni e Cdp Equity per 1 GW di rinnovabili al 2025 Dopo il via libera ottenuto dalla Commissione Ue un anno fa, a febbraio 2020, Eni e Cdp Equity hanno costituito GreenIT, la nuova joint venture per lo sviluppo, la costruzione e la gestione di ...

