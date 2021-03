È morto l’inventore delle musicassette | Lou Ottens

Leggi su wired

(Di giovedì 11 marzo 2021) Uno dei modelli più noti di blank tapesAll’età di 94 anni èLou, l’ingegnere che ha inventato lee ha reso la musica non solo portatile ma anche tascabile. La sua invenzione ha rivoluzionato l’industria musicale e ha consentito la nascita dei mixtape, dando a tutte e tutti la possibilità di creare playlist e condividere i propri brani preferiti.il 6 marzo nella sua casa a Duizel, in Olanda. La notizia è stata data dalla figlia, che però non ha comunicato le cause del decesso. Nato a Bellingwolde nel 1926, cominciò a lavorare come ingegnere per l’azienda di elettronica Philips nel 1952, diventandone capo del dipartimento di ricerca e sviluppo nel 1960. Dopo circa un anno, con il suo team sviluppò il primo prototipo di registratore portatile a nastro e, dopo ...