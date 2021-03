DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Bagnai si prende la vetta! Valentino Rossi 14° (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12: Oltre a ciò la Rossa, come Honda, sta sviluppando anche il blocco della forcella stile motocross già presente su Aprilia e Suzuki. L’obiettivo è bloccare la moto davanti e dietro in partenza, evitando impennamenti e garantendo massima stabilità in partenza a full gas. 17.10: La Ducati sta Testando una nuova carena con convogliatore flusso posizionato nella parte bassa, di fronte alla gomma anteriore. In pratica è un terzo profilo aerodinamico, dopo le ali sul cupolino e quelle sulle fiancate; un nuovo codone con smorzatore inerziale, le linee sono più affusolate e le dimensioni più compatte per la terza generazione della cosiddetta “salad box”. 17.07: Di seguito la classifica aggiornata: 1 63 F. BagnaiA 1:53.444 2 41 A. ESPARGARO +0.196 3 36 J. ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12: Oltre a ciò la Rossa, come Honda, sta sviluppando anche il blocco della forcella stile motocross già presente su Aprilia e Suzuki. L’obiettivo è bloccare la moto davanti e dietro in partenza, evitando impennamenti e garantendo massima stabilità in partenza a full gas. 17.10: La Ducati staando una nuova carena con convogliatore flusso posizionato nella parte bassa, di fronte alla gomma anteriore. In pratica è un terzo profilo aerodinamico, dopo le ali sul cupolino e quelle sulle fiancate; un nuovo codone con smorzatore inerziale, le linee sono più affusolate e le dimensioni più compatte per la terza generazione della cosiddetta “salad box”. 17.07: Di seguito la classifica aggiornata: 1 63 F.A 1:53.444 2 41 A. ESPARGARO +0.196 3 36 J. ...

