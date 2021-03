Covid, Viola: “Sacrifici per un mese e mezzo e scuole chiuse” (Di giovedì 11 marzo 2021) Seguire le regole delle zone a colori durante la settimana e nel weekend chiudere tutto, chiudere anche le scuole, evitare le visite a parenti e amici. Queste secondo Antonella Viola, immunologa e professoressa di Patologia generale all’Università di Padova, la strada per arginare la diffusione del coronavirus. “Siamo in un momento molto difficile, perché il virus è cambiato ed è più trasmissibile, con le varianti così diffuse su gran parte del territorio, dobbiamo stare più attenti. Un aumento dei contagi è inevitabile, ma abbiamo imparato a gestirlo”, dice in un’intervista al Corriere della Sera Viola, secondo cui in questa fase è necessario continuare a “seguire le regole delle zone a colori durante la settimana e nel weekend chiudere tutto, lasciando solo la possibilità di passeggiare: durante la settimana vediamo sempre le stesse ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Seguire le regole delle zone a colori durante la settimana e nel weekend chiudere tutto, chiudere anche le, evitare le visite a parenti e amici. Queste secondo Antonella, immunologa e professoressa di Patologia generale all’Università di Padova, la strada per arginare la diffusione del coronavirus. “Siamo in un momento molto difficile, perché il virus è cambiato ed è più trasmissibile, con le varianti così diffuse su gran parte del territorio, dobbiamo stare più attenti. Un aumento dei contagi è inevitabile, ma abbiamo imparato a gestirlo”, dice in un’intervista al Corriere della Sera, secondo cui in questa fase è necessario continuare a “seguire le regole delle zone a colori durante la settimana e nel weekend chiudere tutto, lasciando solo la possibilità di passeggiare: durante la settimana vediamo sempre le stesse ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid, Viola: 'Sacrifici per un mese e mezzo e scuole chiuse' - - Adnkronos : #Covid, #Viola: 'Sacrifici per un mese e mezzo e #scuole chiuse' - fisco24_info : Covid, Viola: 'Sacrifici per un mese e mezzo e scuole chiuse': Per l'immunologa 'un aumento dei contagi è inevitabi… - GuineeTags : RT @VSalute4: #COVID19, in #Brasil arriva la #zonaviola >>> - VSalute4 : #COVID19, in #Brasil arriva la #zonaviola >>> -