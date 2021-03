Covid, caso di variante indiana a Firenze. E i vaccini sembrano inefficaci (Di giovedì 11 marzo 2021) FIRENZE – “A Firenze si è registrato il primo caso di variante indiana del Covid-19? che “gli attuali vaccini purtroppo sembra non siano in grado di bloccare“. Lo rivela Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri del capoluogo toscano. “Ad oggi sono 347 i casi segnalati in Italia per questa variante e se ne contano solo qualche migliaio in tutto il mondo. Le prove di laboratorio hanno dimostrato come gli anticorpi neutralizzanti, che si formano a seguito della vaccinazione, non riescono ad offrire protezione contro questa particolare variante“. Per questo “la nostra preoccupazione maggiore deve essere quella di vaccinare il maggior numero di persone il più in fretta possibile in modo da creare una barriera di comunità contro il virus“. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) FIRENZE – “A Firenze si è registrato il primo caso di variante indiana del Covid-19? che “gli attuali vaccini purtroppo sembra non siano in grado di bloccare“. Lo rivela Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri del capoluogo toscano. “Ad oggi sono 347 i casi segnalati in Italia per questa variante e se ne contano solo qualche migliaio in tutto il mondo. Le prove di laboratorio hanno dimostrato come gli anticorpi neutralizzanti, che si formano a seguito della vaccinazione, non riescono ad offrire protezione contro questa particolare variante“. Per questo “la nostra preoccupazione maggiore deve essere quella di vaccinare il maggior numero di persone il più in fretta possibile in modo da creare una barriera di comunità contro il virus“.

Advertising

RobertoBurioni : Il medico che vi prescrive idrossiclorochina per curare il COVID-19 o è un pericoloso ignorante o è in malafede. I… - borghi_claudio : @p3r4zzett1 In ogni caso ancora non capisco che problema c'è con i voli covid free. Sono gli USA a volere la quaran… - repubblica : La Russia, la Cina e l’arma politica del vaccino: Il caso dell'Adienne di Monza, che dovrebbe produrre il russo Spu… - VSalute4 : #varianteindiana, a #Firenze il primo caso >>> - PietroJoser : Sarebbe il caso di porre pari attenzione alla cura covid che potrebbe essere anche più risolutiva dei frettolosi vaccini #lariachetirala7 -