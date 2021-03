Clara: fuori oggi con il suo ultimo videoclip “Ammirerò” (Di giovedì 11 marzo 2021) Ammirerò di Clara: fuori oggi, giovedì 11 marzo, il videoclip del nuovo singolo della cantautrice urban Clara. Diretto da Jamal e John Murd, con Alessandro Ubaldi come direttore della fotografia, e girato all’Alcatraz di Milano. Prodotto da Kermit, il brano arriva dopo il suo singolo d’esordio “Freak” e l’acclamato featuring in “Io e te” con Nicola Siciliano ed è disponibile in streaming e digitale. Cosa si vuole trasmettere con questo nuovo videoclip? L’intero concept del video si basa sulla privazione della libertà come imposizione alla nascita: “Può un essere umano nato e cresciuto in una bolla – commentano i due registi – senza alcun tipo di contatto umano, sviluppare delle emozioni e arrivare a desiderare la libertà?” Chiara Gamberale e la sua Vita: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021)di, giovedì 11 marzo, ildel nuovo singolo della cantautrice urban. Diretto da Jamal e John Murd, con Alessandro Ubaldi come direttore della fotografia, e girato all’Alcatraz di Milano. Prodotto da Kermit, il brano arriva dopo il suo singolo d’esordio “Freak” e l’acclamato featuring in “Io e te” con Nicola Siciliano ed è disponibile in streaming e digitale. Cosa si vuole trasmettere con questo nuovo? L’intero concept del video si basa sulla privazione della libertà come imposizione alla nascita: “Può un essere umano nato e cresciuto in una bolla – commentano i due registi – senza alcun tipo di contatto umano, sviluppare delle emozioni e arrivare a desiderare la libertà?” Chiara Gamberale e la sua Vita: ...

Clara, in anteprima il video di 'Ammirerò' "Sarà la presa di coscienza di Clara, lo sviluppo della capacità di muoversi nella direzione del suo desiderio che dissiperà la nebbia e lascerà che lei possa vedere cosa c'è al di fuori della gabbia ...

