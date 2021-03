Cagliari, la carica di Semplici: “Gruppo sano e pulito, con la Juve possiamo fare bene” (Di giovedì 11 marzo 2021) Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, intervenuto ai microfoni di Radiolina, ha parlato delle sue prime impressioni sulla nuova avventura in Sardegna a pochi giorni dalla grande sfida casalinga contro la Juventus. Nelle ultime uscite sono arrivati punti pesanti per i sardi: “I ragazzi sono stati bravi ad ottenere buoni risultati, io ho cercato di portare esperienza ed entusiasmo e sto ancora cercando di conoscere le qualità tecniche ma soprattutto umane dei miei giocatori.” “Il Gruppo è sano e pulito, sento la volontà di voler dare soddisfazioni alla società e ai tifosi – prosegue Semplici – Sto cercando di migliorare i concetti che inizialmente ho dato sulla fase di non possesso, ma lavoriamo anche su quella di possesso perchè vogliamo portare in campo un certo ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Il tecnico delLeonardo, intervenuto ai microfoni di Radiolina, ha parlato delle sue prime impressioni sulla nuova avventura in Sardegna a pochi giorni dalla grande sfida casalinga contro lantus. Nelle ultime uscite sono arrivati punti pesanti per i sardi: “I ragazzi sono stati bravi ad ottenere buoni risultati, io ho cercato di portare esperienza ed entusiasmo e sto ancora cercando di conoscere le qualità tecniche ma soprattutto umane dei miei giocatori.” “Il, sento la volontà di voler dare soddisfazioni alla società e ai tifosi – prosegue– Sto cercando di migliorare i concetti che inizialmente ho dato sulla fase di non possesso, ma lavoriamo anche su quella di possesso perchè vogliamo portare in campo un certo ...

