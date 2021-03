Boom di positivi delle scuole di Roma, le varianti allarmano i pediatri: rischiano anche i più piccoli (Di giovedì 11 marzo 2021) Boom di positivi a Roma. Tornano a salire i positivi nel Lazio. Soprattutto nelle scuole. E a Roma l’impennata di casi coinvolge i giovani e giovanissimi nella fascia tra 0 e 16 anni. Secondo la federazione dei medici pediatri, scrive il Messaggero, sono 15mila i giovani che finora hanno contratto il Covid. Il 2 per cento del totale dei residenti. Fino al 2020 in quella fascia d’età i contagiati erano sotto quota 10mila. positivi a Roma. Aumentano i casi nelle scuole materne «Soprattutto – spiega Teresa Rongai, presidente capitolina del Fimp , sempre al Messaggero – negli ultimi giorni riscontriamo anche casi di bambini positivi in età da scuola materna. Cioè tra i 3 e i 6 anni. Ed è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021)di. Tornano a salire inel Lazio. Soprattutto nelle. E al’impennata di casi coinvolge i giovani e giovanissimi nella fascia tra 0 e 16 anni. Secondo la federazione dei medici, scrive il Messaggero, sono 15mila i giovani che finora hanno contratto il Covid. Il 2 per cento del totale dei residenti. Fino al 2020 in quella fascia d’età i contagiati erano sotto quota 10mila.. Aumentano i casi nellematerne «Soprattutto – spiega Teresa Rongai, presidente capitolina del Fimp , sempre al Messaggero – negli ultimi giorni riscontriamocasi di bambiniin età da scuola materna. Cioè tra i 3 e i 6 anni. Ed è ...

