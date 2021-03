Biathlon oggi: orari, tv, programma, streaming, pettorali Sprint maschile Nove Mesto (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Biathlon oggi, giovedì 11 marzo, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Repubblica Ceca: a Nove Mesto II sta per scattare la decima tappa della stagione con una serie di gare che metterà in palio altri punti per la conquista della Sfera di Cristallo, con le Sprint di oggi e domani le pursuit di sabato. Ci saranno tra gli uomini cinque azzurri al via: Dominik Windisch scatterà col 21, Thomas Bormolini con il 47, Lukas Hofer col 49, Didier Bionaz con il 66 e Tommaso Giacomel con il 102. La 10 km maschile scatterà alle ore 15.40. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Il, giovedì 11 marzo, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Repubblica Ceca: aII sta per scattare la decima tappa della stagione con una serie di gare che metterà in palio altri punti per la conquista della Sfera di Cristallo, con ledie domani le pursuit di sabato. Ci saranno tra gli uomini cinque azzurri al via: Dominik Windisch scatterà col 21, Thomas Bormolini con il 47, Lukas Hofer col 49, Didier Bionaz con il 66 e Tommaso Giacomel con il 102. La 10 kmscatterà alle ore 15.40. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. ...

Advertising

fedelona41 : @max_ambesi @DarioPuppo si è saputo di più su cosa sia successo alle biathlete italiane oggi al poligono?problema c… - mamuam : RT @DarioPuppo: Per chi se lo fosse dimenticato, oggi Lisa Vittozzi con il terzo posto nella sprint di Nove Mesto ha ricordato a tutti perc… - FondoItalia : Biathlon, Lisa Vittozzi: 'Il vento oggi è stato un fattore: non sono riuscita a fare la gara che mi aspettavo' - zazoomblog : Biathlon inseguimento maschile Nove Mesto 2021 oggi in tv: orario canale e diretta streaming - #Biathlon… - zazoomblog : Biathlon oggi Inseguimenti Nove Mesto: orario tv programma streaming pettorali uomini e donne - #Biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon oggi La cultura dello sport Oggi non solo i nostri atleti di punta, noti a livello internazionale, ma pure i giovanissimi " basti pensare ai prestigiosi risultati ottenuti ai recenti mondiali giovani di biathlon " si impongono ...

GR: pista sci a rotelle Lenzerheide, accordo con WWF e Pro Natura Non si ferma il progetto di ampliamento della pista di sci a rotelle della Lenzerheide Biathlon Arena, nei Grigioni. WWF e Pro Natura hanno raggiunto un accordo con il comune di Lantsch/...diffusa oggi ...

Biathlon oggi, staffetta donne Nove Mesto: orario, tv, programma, streaming, pettorali OA Sport LIVE Biathlon, Sprint uomini Nove Mesto in DIRETTA: Lukas Hofer, la volta buona per il podio? La Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon è ripartita la scorsa settimana dalla località ceca, naturalmente senza pubblico, e per la seconda settimana consecutiva si gareggia in questa località. Oggi, ...

Olimpiadi: finanziati stadio di Anterselva e variante di Perca Lo stadio del biathlon di Anterselva. Entrambi i progetti sono parte dei lavori preparatori per le gare di biathlon che si svolgeranno a Anterselva in occasione dei Giochi olimpic ...

non solo i nostri atleti di punta, noti a livello internazionale, ma pure i giovanissimi " basti pensare ai prestigiosi risultati ottenuti ai recenti mondiali giovani di" si impongono ...Non si ferma il progetto di ampliamento della pista di sci a rotelle della LenzerheideArena, nei Grigioni. WWF e Pro Natura hanno raggiunto un accordo con il comune di Lantsch/...diffusa...La Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon è ripartita la scorsa settimana dalla località ceca, naturalmente senza pubblico, e per la seconda settimana consecutiva si gareggia in questa località. Oggi, ...Lo stadio del biathlon di Anterselva. Entrambi i progetti sono parte dei lavori preparatori per le gare di biathlon che si svolgeranno a Anterselva in occasione dei Giochi olimpic ...