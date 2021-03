Astrazeneca sospeso in Danimarca, prime misure anche in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) sospeso in diversi Paesi europei il vaccino Astrazeneca. Il lotto utilizzato in Italia sotto inchiesta. L’Aifa chiede la sua sospensione vaccino Astrazeneca (getty images)In seguito a segnalazioni di eventi gravi trombotici avvenuti in concomitanza temporale con la somministrazione di un lotto del vaccino Astrazeneca, alcuni Paesi europei ne hanno bandito l’utilizzo. Nello specifico, in via precauzionale, è stata sospesa l’inoculazione del vaccino in Austria, seguita da Estonia, Lituania, Lussemburgo e Danimarca. Sono in corso le indagini del caso. Fortunatamente, l’Aifa, Agenzia Italiana del farmaco, fa sapere che il lotto incriminato “non è stato distribuito in Italia“. In più per dovuta cautela, ha vietato la distribuzione nel ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021)in diversi Paesi europei il vaccino. Il lotto utilizzato insotto inchiesta. L’Aifa chiede la sua sospensione vaccino(getty images)In seguito a segnalazioni di eventi gravi trombotici avvenuti in concomitanza temporale con la somministrazione di un lotto del vaccino, alcuni Paesi europei ne hanno bandito l’utilizzo. Nello specifico, in via precauzionale, è stata sospesa l’inoculazione del vaccino in Austria, seguita da Estonia, Lituania, Lussemburgo e. Sono in corso le indagini del caso. Fortunatamente, l’Aifa, Agenziana del farmaco, fa sapere che il lotto incriminato “non è stato distribuito in“. In più per dovuta cautela, ha vietato la distribuzione nel ...

