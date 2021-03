Valorant | il pro-player Sinatraa accusato di abusi sessuali nei confronti dell' ex fidanzata

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Jay '' Won è statodidalla sua ex ragazza Cleo 'cle0h' Hernandez. In un documento pubblicato sui social, cle0h ha affermato di aver vissuto nella paura costante durante i loro nove mesi di relazione. Cle0h sostiene nel documento pubblicato, che include una dozzina di schermate di messaggi di testo, nonché i registrie conversazioni private di Discorda coppia, cheavrebbe avuto comportamenti tossici, arrivando persino all'abuso sessuale. "Ricordo che un giorno voleva fare sesso. Non avevo una scusa, quindi ho lasciato che accadesse sdraiandomi e fissando il soffitto con lui sopra di me, il suo peso che mi schiacciava il petto" si legge in unae dichiarazioni. Nel documento del 9 marzo sono inclusi ...

Eurogamer_it : Il pro-player di #Valorant Sinatraa accusato di abusi sessuali dall'ex fidanzata. - lucasplima_ : voltei pro crime do Valorant, fvck LoL -

Ultime Notizie dalla rete : Valorant pro

Powned.it

... ma lo si fa solo perché si vuole appunto andare), è l'essere disposti a fare tanti sacrifici ...piace maggiormente a prescindere dal tuo livello di abilità? In questo momento sicuramente...Riot ha introdotto una nuova iniziativa ' VCT Game Changers ' per incoraggiare più donne e giocatori di 'minoranza di genere' nella scenadi. Annunciato questa settimana, il programma Game Changers consiste in due iniziative volte a rendere il's Champions Tour più accogliente per i giocatori non maschi. Il primo,...oBo è stato firmato per sostituire l'improvvisa partenza di Ethan "?Ethan?" Arnold, dopo che il fucile americano è passato a Valorant con il team professionale ... nella prossima stagione della ESL ...È ora di portare lo scontro a un livello superiore col nuovo Battle Pass ma soprattutto con Astra, la stratega delle stelle.