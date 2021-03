Scuola, Bianchi: “Oltre 1 miliardo per messa in sicurezza e riqualificazioni energetiche” (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “Oggi il Paese ha bisogno di una capacità di reazione basata su una profonda capacità di innovazione. Per reagire non solo alla pandemia, ma agli ultimi quarant’anni. Quarant’anni in cui il Paese non è cresciuto, ma sono cresciute diseguaglianze sociali, divario Nord-Sud, distanza centro e periferia”. Inizia cosi’ l’intervento di Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione all’evento di presentazione del ‘XX Rapporto sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi scolastici’ di Legambiente. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “Oggi il Paese ha bisogno di una capacità di reazione basata su una profonda capacità di innovazione. Per reagire non solo alla pandemia, ma agli ultimi quarant’anni. Quarant’anni in cui il Paese non è cresciuto, ma sono cresciute diseguaglianze sociali, divario Nord-Sud, distanza centro e periferia”. Inizia cosi’ l’intervento di Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione all’evento di presentazione del ‘XX Rapporto sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi scolastici’ di Legambiente.

