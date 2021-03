Resta La Didattica in Presenza in Trentino, Fugatti: Curva Contagio Rilevante ma non in Crescita (Di mercoledì 10 marzo 2021) Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, spiega la decisione di lasciare le scuole aperte. “Da una lettura dei numeri di oggi, sempre critica per la forte tensione nei ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 10 marzo 2021) Maurizio, presidente della Provincia autonoma di Trento, spiega la decisione di lasciare le scuole aperte. “Da una lettura dei numeri di oggi, sempre critica per la forte tensione nei ...

Advertising

ale_smerieri : @ardigiorgio @ricpuglisi Abbiamo 20000 contagi al giorno, i numeri più alti al mondo. Le scuole, in questa ondata s… - edgardogulotta : Presto saranno in didattica a distanza 9 studenti su 10. Le scuole aperte sono una priorità per il paese, ma a una… - MilaSpicola : RT @LuMo71: Ma c'è di più, perché non solo bisogna ampliare i protocolli di sicurezza per la presenza, ma anche rendere flessibile la didat… - LuMo71 : Ma c'è di più, perché non solo bisogna ampliare i protocolli di sicurezza per la presenza, ma anche rendere flessib… - AnnTravers11 : @giorgiogilestro Peggio della DAD è la didattica integrata, il 50% in presenza svolge una verifica scritta, il 50%… -