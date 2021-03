Prenotazione vaccino over 70 su piattaforma Poste, link e come procedere (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da oggi 10 marzo è possibile effettuare la Prenotazione vaccini over 70 sulla piattaforma messa in campo da Poste Italiane. La procedura vale solo per alcune regioni italiane in questo momento che vanno meglio dettagliate per permettere ai non più giovanissimi di assicurarsi la propria dose contro il Covid-19. La faccia interessata dalla nuova fase di Prenotazione vaccino è quella che va dai 70 agli 80 anni. come già detto, non tutti i residenti in Italia potranno recarsi sulla piattaforma delle Poste Italiane per il passaggio ma solo gli abitanti di specifiche regioni. I fortunati, per il momento, sono solo gli abitanti della Lombardia, della Calabria, della Sicilia, delle Marche, dell’Abruzzo e della Basilicata. Il via alle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da oggi 10 marzo è possibile effettuare lavaccini70 sullamessa in campo daItaliane. La procedura vale solo per alcune regioni italiane in questo momento che vanno meglio dettagliate per permettere ai non più giovanissimi di assicurarsi la propria dose contro il Covid-19. La faccia interessata dalla nuova fase diè quella che va dai 70 agli 80 anni.già detto, non tutti i residenti in Italia potranno recarsi sulladelleItaliane per il passaggio ma solo gli abitanti di specifiche regioni. I fortunati, per il momento, sono solo gli abitanti della Lombardia, della Calabria, della Sicilia, delle Marche, dell’Abruzzo e della Basilicata. Il via alle ...

