Perché la Pubblica amministrazione è così in ritardo nei servizi digitali (e cosa sta cambiando) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’ultimo anno è diventata sempre più evidente la necessità di digitalizzare i servizi della Pubblica amministrazione. Le persone costretta in casa dalle restrizioni e dalla paura del contagio hanno iniziato a usare i siti e le app governative per fare delle operazioni essenziali – non ultimo, ricevere il bonus vacanze, il cashback e altri ristori. L’accelerazione nell’utilizzo dei servizi digitali offerti dallo Stato si ritrova ad esempio nelle registrazioni delle identità digitali: lo Spid, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della Pubblica amministrazione, oggi conta 17,5 milioni di utenti. Un anno fa, a febbraio 2020, erano meno di 6 milioni. Ma non solo. Ad aprile dell’anno scorso ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’ultimo anno è diventata sempre più evidente la necessità dizzare idella. Le persone costretta in casa dalle restrizioni e dalla paura del contagio hanno iniziato a usare i siti e le app governative per fare delle operazioni essenziali – non ultimo, ricevere il bonus vacanze, il cashback e altri ristori. L’accelerazione nell’utilizzo deiofferti dallo Stato si ritrova ad esempio nelle registrazioni delle identità: lo Spid, il sistema unico di accesso con identità digitale aionline della, oggi conta 17,5 milioni di utenti. Un anno fa, a febbraio 2020, erano meno di 6 milioni. Ma non solo. Ad aprile dell’anno scorso ...

renatobrunetta : Non voglio fare la grande riforma della Pubblica amministrazione. Uno perché l'ho già fatta, due perché non siamo a… - borghi_claudio : @dottordark @Cartabellotta Non posso perchè il procurato allarme è una notizia di pericolo artefatta che provoca un… - BottaroRosella : RT @TGTGTV2000: A #TGtg su #TV2000 @CarloCalenda di @Azione_it: 'L'Italia ha un problema sulla cura della burocrazia pubblica. Lo #Stato no… - f64klicso : RT @renatobrunetta: Non voglio fare la grande riforma della Pubblica amministrazione. Uno perché l'ho già fatta, due perché non siamo a ini… - VonricFontana : Non capisco dunque perché Pfizer, Astrazeneca e Johnson & Johnson abbiano aspettato l'approvazione EMA, prima di es… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Pubblica Francia: incriminati dieci attivisti pro eutanasia ... fino alla 'complicità nel contrabbando di merci pericolose per salute pubblica'. Non serve un fine ... Ora, perché simili fatti sono rilevanti anche per noi? Semplice: perché quello che sta accadendo in ...

"Ho timori, ma è un dovere morale" I docenti della scuola pubblica che sono riusciti tra i primi a prenotare la vaccinazione gratuita ... perché no, al "debutto" dell'Irccs Sacro Cuore Don Calabria come centro vaccinale per la ...

Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l’ambiente» Corriere della Sera ... fino alla 'complicità nel contrabbando di merci pericolose per salute'. Non serve un fine ... Ora,simili fatti sono rilevanti anche per noi? Semplice:quello che sta accadendo in ...I docenti della scuolache sono riusciti tra i primi a prenotare la vaccinazione gratuita ...no, al "debutto" dell'Irccs Sacro Cuore Don Calabria come centro vaccinale per la ...