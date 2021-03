Perché alcuni malati di covid rimangono positivi per settimane e mesi? (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI – I sintomi di Long covid, la forma dell'infezione covid-19 che può durare per lungo tempo, potrebbero essere legati a diversi fattori come l'età, l'indice di massa corporea (BMI) e il genere del paziente, oltre che al numero di sintomi comparsi durante la prima settimana. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature e condotto dai ricercatori del King's College di Londra dell'University College di Londra, che hanno analizzato i dati di oltre quattromila persone risultate positive alla malattia e affetti dai sintomi a lungo termine di covid-19. “Circa il 2,3 per cento dei pazienti considerati – afferma Carole H. Sudre del King's College di Londra – ha mostrato sintomi a distanza di ben 12 settimane dalla diagnosi”. Il team ha considerato 4.182 casi di Long covid, definito come la ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI – I sintomi di Long, la forma dell'infezione-19 che può durare per lungo tempo, potrebbero essere legati a diversi fattori come l'età, l'indice di massa corporea (BMI) e il genere del paziente, oltre che al numero di sintomi comparsi durante la prima settimana. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature e condotto dai ricercatori del King's College di Londra dell'University College di Londra, che hanno analizzato i dati di oltre quattromila persone risultate positive alla malattia e affetti dai sintomi a lungo termine di-19. “Circa il 2,3 per cento dei pazienti considerati – afferma Carole H. Sudre del King's College di Londra – ha mostrato sintomi a distanza di ben 12dalla diagnosi”. Il team ha considerato 4.182 casi di Long, definito come la ...

