Pa: Draghi a sindacati, 'tengo molto a confronto e dialogo' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Nel corso delle consultazioni ho avuto modo di esprimervi quanto io tenga a questo confronto e questo dialogo. Oggi è la prima occasione formale, dopo la formazione del governo, di cui vi ringrazio molto". Così il premier Mario Draghi, dalla Sala Verde di Palazzo Chigi per la cerimonia di firma del 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Nel corso delle consultazioni ho avuto modo di esprimervi quanto io tenga a questoe questo. Oggi è la prima occasione formale, dopo la formazione del governo, di cui vi ringrazio". Così il premier Mario, dalla Sala Verde di Palazzo Chigi per la cerimonia di firma del 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale'.

P.A., Governo e sindacati firmano patto per lavoro e coesione Il premier Mario Draghi, il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil (Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri) hanno firmato a Palaz ...

