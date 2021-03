Microsoft Build 2021: si terrà dal 25 al 27 maggio? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tramite un video è stata rivelata quella che potrebbe essere la data del Build 2021, l’evento Microsoft più importante dell’anno. Build 2021 dal 25 al 27 maggio? pic.twitter.com/scLaxDNGNK — WalkingCat (@ h0x0d ) March 10, 2021 Il video, pubblicato su Twitter dal famoso leaker WalkingCat, mostra le date di diversi eventi che Microsoft terrà nei prossimi mesi, tra cui il Build 2021: Microsoft Build: dal 25 al 27 maggio. Microsoft Ready: dal 21 al 22 luglio. Microsoft Ignite: dal 13 al 14 ottobre. Durante lo scorso anno, quando è scoppiata la pandemia COVID-19, il colosso di Redmond ha annunciato che gli eventi ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tramite un video è stata rivelata quella che potrebbe essere la data del, l’eventopiù importante dell’anno.dal 25 al 27? pic.twitter.com/scLaxDNGNK — WalkingCat (@ h0x0d ) March 10,Il video, pubblicato su Twitter dal famoso leaker WalkingCat, mostra le date di diversi eventi chenei prossimi mesi, tra cui il: dal 25 al 27Ready: dal 21 al 22 luglio.Ignite: dal 13 al 14 ottobre. Durante lo scorso anno, quando è scoppiata la pandemia COVID-19, il colosso di Redmond ha annunciato che gli eventi ...

Advertising

WindowsBlogIta : Microsoft Build 2021 in programma dal 25 al 27 maggio? - filippo_mol : Microsoft Build 2021 in programma dal 25 al 27 maggio? - faggyvee : Microsoft Build 2021 in programma dal 25 al 27 maggio? - ProH4Ck : Microsoft Build 2021 in programma dal 25 al 27 maggio? - alex_m_84 : Microsoft Build 2021 in programma dal 25 al 27 maggio? -