Messi, Champions League da incubo: non sbagliava un rigore dal 2015 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lionel Messi saluta la Champions League nel peggiore dei modi: il fuoriclasse del Barcellona non sbagliava un rigore dal 2015 Lionel Messi ha sbagliato un rigore in Champions League dopo ben sei anni dall’ultima volta, che risale al 24 febbraio 2015 nel match degli ottavi di finale contro il Manchester City. La striscia positiva del fuoriclasse del Barcellona è stata interrotta dall’errore dal dischetto di questa sera contro il Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lionelsaluta lanel peggiore dei modi: il fuoriclasse del Barcellona nonundalLionelha sbagliato unindopo ben sei anni dall’ultima volta, che risale al 24 febbraionel match degli ottavi di finale contro il Manchester City. La striscia positiva del fuoriclasse del Barcellona è stata interrotta dall’errore dal dischetto di questa sera contro il Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com

