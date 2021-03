“Mandiamo la gente in bagno!”. Pomeriggio 5, rissa sfiorata in studio. Si parla dei Maneskin e succede letteralmente di tutto. Barbara D’Urso furiosa: “Siamo all’asilo?” (Di mercoledì 10 marzo 2021) I Maneskin scaldano il salotto di Pomeriggio 5, e Barbara D’Urso è costretta a richiamare i suoi ospiti all’ordine, ricorrendo anche a formule “irrituali”. La vittoria della giovane rockband romana al Festival di Sanremo continua a dividere ascoltatori e telespettatori. “Non mi piacciono per niente, sono troppo volgari, danno un senso di volgarità”, incalza Flavia Vento. La D’Urso la corregge: “Sono dei grandissimi performer”. Per Marco Baldini, il loro successo è “la dimostrazione che i tempi sono cambiati”. La discussione però degenera in fretta, a testimonianza di quanto Damiano, Victoria e soci siano divisivi a livello musicale ed estetico. Nel salotto di Canale 5 i toni si alzano ed è la padrona di casa a intervenire bruscamente: “Siamo a scuola? Per favore… Sto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Iscaldano il salotto di5, eè costretta a richiamare i suoi ospiti all’ordine, ricorrendo anche a formule “irrituali”. La vittoria della giovane rockband romana al Festival di Sanremo continua a dividere ascoltatori e telespettatori. “Non mi piacciono per niente, sono troppo volgari, danno un senso di volgarità”, incalza Flavia Vento. Lala corregge: “Sono dei grandissimi performer”. Per Marco Baldini, il loro successo è “la dimostrazione che i tempi sono cambiati”. La discussione però degenera in fretta, a testimonianza di quanto Damiano, Victoria e soci siano divisivi a livello musicale ed estetico. Nel salotto di Canale 5 i toni si alzano ed è la padrona di casa a intervenire bruscamente: “a scuola? Per favore… Sto ...

