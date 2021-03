LIVE Parigi-Nizza | quarta tappa in DIRETTA | a 100 km dal traguardo il gruppo riduce a 3’55” il ritardo dai fuggitivi

(Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 13.41 Con ogni probabilità la corsa, per quanto concerne gli uomini di classifica, si accenderà nel finale nel corso dell’ascesa del Col de Durbize. 13.35 Ricapitoliamo la situazione a 100 km dal. In fuga sei uomini: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis), Fabien Doubey (Total Direct Energie), Jose Rojas (Movistar), Or Naesen (Ag2R-Citroen) e Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix). Ilprincipale insegue a”. 13.31 Continua la lotta per la maglia a pois. Ihanno appena superato la Cote de la Roche de Solutré: 1. Perez 5 punti 2. Bernard 3 punti 3. Doubey 2 ...

Advertising

DMB_ConFusion : Due anni fa oggi, la @davematthewsbnd Band suonava alla @sallepleyel di Parigi. Nel video di Live to Love Music Do… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Dopo due volate e una crono, oggi tocca agli scalatori alla #ParisNice Subito partenza veloce, con numerosi attacchi p… - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Parigi-Nizza 2021 quarta tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) - #Ciclismo #Parigi-Nizza #quarta - SpazioCiclismo : Dopo due volate e una crono, oggi tocca agli scalatori alla #ParisNice Subito partenza veloce, con numerosi attacc… - Reporter_Live : OGGI VORREI ESSERE... QUI Parigi, Francia -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Parigi

OA Sport

... Dsquared2 per citarne qualcuna), le sue creazioni sono comparse durante la cerimonia degli Oscar , è sempre presente nei principali appuntamenti fieristici mondiali in città come Milano,, New ...RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IN CAMPO A BUDAPEST EPer i risultati di Champions League , eccoci a mercoledì 10 marzo con terza e quarta partita nel calendario degli ottavi di ritorno: alle ore 21:00 vivremo Liverpool Lipsia e Psg Barcellona , e ...Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 10 marzo, come ritorno degli ottavi di finale del torneo.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quarta tappa - La cronaca della terza tappa - Il video della vittoria di Stefan Bissegger - La classifica attuale - Le pagelle della te ...