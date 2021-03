LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Fabio Quartararo in vetta, Morbidelli 2°. Valentino Rossi 13° (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 15.03: Sono quindi due le Yamaha a comandare la classifica con Quartararo a precedere Morbidelli di 0?126. 15.00: Di seguito la classifica aggiornata: 1 20 F. Quartararo 1:54.588 2 21 F. Morbidelli +0.126 3 12 M. VIÑALES +0.302 4 6 S. BRADL +0.386 5 41 A. ESPARGARO +0.461 6 44 P. ESPARGARO +0.477 7 5 J. ZARCO +0.736 8 63 F. BAGNAIA +0.748 9 43 J. MILLER +0.749 10 30 T. NAKAGAMI +0.784 14.56 Dopo Vinales, anche Quartarato torna in pista. Attendiamo i riscontri del transalpino che si appresta a disputare il primo anno con la Yamaha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 15.03: Sono quindi due le Yamaha a comandare la classifica cona precederedi 0?126. 15.00: Di seguito la classifica aggiornata: 1 20 F.1:54.588 2 21 F.+0.126 3 12 M. VIÑALES +0.302 4 6 S. BRADL +0.386 5 41 A. ESPARGARO +0.461 6 44 P. ESPARGARO +0.477 7 5 J. ZARCO +0.736 8 63 F. BAGNAIA +0.748 9 43 J. MILLER +0.749 10 30 T. NAKAGAMI +0.784 14.56 Dopo Vinales, anche Quartarato torna in pista. Attendiamo i riscontri del transalpino che si appresta a disputare il primo anno con la Yamaha ...

