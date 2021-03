La Juventus adesso prepara la rivoluzione: i calciatori del futuro e quelli con la valigia in mano (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ tantissima la delusione in casa Juventus dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Andrea Pirlo non è riuscita a ribaltare la sconfitta nella gara d’andata contro il Porto (2-1), il successo in casa con il risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari non è servita ad evitare l’eliminazione. E’ stato un vero fallimento per i bianconeri che affrontavano un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, nell’arco dei 180 minuti la Juventus ha commesso tantissimi errori. Anche nella gara di ritorno non sono mancate le ingenuità, quella di Demiral sul calcio di rigore e quella di Cristiano Ronaldo sulla punizione che ha deciso la qualificazione. adesso sono in corso processi e valutazioni da parte della dirigenza. La posizione di Andrea Pirlo Foto di Alessandro Di Marco / AnsaAl momento la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ tantissima la delusione in casadopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Andrea Pirlo non è riuscita a ribaltare la sconfitta nella gara d’andata contro il Porto (2-1), il successo in casa con il risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari non è servita ad evitare l’eliminazione. E’ stato un vero fallimento per i bianconeri che affrontavano un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, nell’arco dei 180 minuti laha commesso tantissimi errori. Anche nella gara di ritorno non sono mancate le ingenuità, quella di Demiral sul calcio di rigore e quella di Cristiano Ronaldo sulla punizione che ha deciso la qualificazione.sono in corso processi e valutazioni da parte della dirigenza. La posizione di Andrea Pirlo Foto di Alessandro Di Marco / AnsaAl momento la ...

