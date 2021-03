Advertising

TV7Benevento : Filograna (Autonomi e P. Iva): 'Tenere aperte attività o moriremo di fame'... - carseri : RT @Adnkronos: #Filograna (Autonomi e P. Iva): 'Tenere aperte attività o moriremo di fame' - LucaStanisci : Filograna (Autonomi e P. Iva): 'Tenere aperte attività o moriremo di fame' - fisco24_info : Filograna (Autonomi e P. Iva): 'Tenere aperte attività o moriremo di fame': 'Le nostre richieste al Governo sono se… - Adnkronos : #Filograna (Autonomi e P. Iva): 'Tenere aperte attività o moriremo di fame' -

Ultime Notizie dalla rete : Filograna Autonomi

Adnkronos

In una lunga lettera, l'onorevole Eugenioex Senatore della Repubblica Italiana e presidente die Partite IVA spiega: 'Siamo il fulcro dell'economia, coloro che producono reddito e ...In una lunga lettera, l'onorevole Eugenioex Senatore della Repubblica Italiana e presidente die Partite IVA spiega: 'Siamo il fulcro dell'economia, coloro che producono reddito e ...Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Le nostre richieste al Governo sono semplici: vanno tenute aperte le attività o moriremo di fame. Vanno assicurate le condizioni necessarie per mantenere la massima sicure ...