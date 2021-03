Eva Padlock senza freni | il bikini è strettissimo | follower pazzi delle sue curve

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Evaha scatenato la passione dei fan con una foto che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione.bollenti in primo piano La modella spagnola ha postato una foto su Instagram che non ha lasciato davvero troppo spazio all’immaginazione. Unche non ha coperto le sue parti del corpo ha scatenato la passione dei, che si sono scatenati in una serie di commenti che hanno esaltato la sua bellezza e sensualità. Non è la prima volta che capita che la bellezza di Barcellona riesce a catturare l’attenzione generale sui social. Anzi, c’è da dire che su Instagram è una vera “celebrità” tanto che riesce a scatenare le fantasie dei suoi fan che le fanno ormai i complimenti da tutto il mondo. L’ex ombrellina della Moto Gp ama tantissimo lo sport ed in ...