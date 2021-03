Draghi firma il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico: «Senza una buona P.a. società più fragile» – Il video (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Se il primo funziona la seconda funziona. Al contrario la società diventa più fragile e ingiusta». A ridosso della firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, Mario Draghi parla dell’importanza della pubblica amministrazione nel Paese. Dopo la firma del documento nella sala verde di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha sottolineato «il sacrificio dei medici, degli infermieri, degli insegnati, delle forze dell’ordine, nel dare i servizi essenziali durante la pandemia. A fronte di questa centralità», ha detto Draghi, «se guardiamo alla situazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Il buon funzionamento del settoreè al centro del buon funzionamento della. Se il primo funziona la seconda funziona. Al contrario ladiventa piùe ingiusta». A ridosso delladelperdele la coesione sociale, Marioparla dell’importanza della pubblica amministrazione nel Paese. Dopo ladel documento nella sala verde di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha sottolineato «il sacrificio dei medici, degli infermieri, degli insegnati, delle forze dell’ordine, nel dare i servizi essenziali durante la pandemia. A fronte di questa centralità», ha detto, «se guardiamo alla situazione ...

Advertising

fattoquotidiano : 'DEMOCRAZIA A RISCHIO' / FIRMA L'APPELLO DI LIBERTA' E GIUSTIZIA Libertà e Giustizia 'L'imboscata al Conte 2, la g… - Palazzo_Chigi : In diretta la cerimonia di firma del 'Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la #CoesioneSociale' con il Pre… - Agenzia_Ansa : FLASH| Firmato il 'Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale' dal presidente del Consiglio… - eliodemaria : RT @Tg1Rai: Il presidente del Consiglio #Draghi, assieme al ministro #Brunetta, firma a palazzo Chigi con i sindacati il Patto per l'innova… - cislgenova : RT @CislNazionale: ??Un traguardo strategico per il #lavoropubblico e per il sistema Paese. L’intervento di #LuigiSbarra alla firma del patt… -