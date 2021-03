Covid-19, Sileri: “Siamo in piena terza ondata ma non serve chiudere tutta l’Italia” (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Sicuramente Siamo nel pieno della terza ondata" di Covid-19 "e i contagi continueranno a salire". Ma "ciò non significa che sia necessario chiudere tutta l'Italia" con un lockdown generalizzato, secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Sicuramentenel pieno della" di-19 "e i contagi continueranno a salire". Ma "ciò non significa che sia necessariol'Italia" con un lockdown generalizzato, secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3. L'articolo .

